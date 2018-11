Violenza sulle donne, nigeriano picchia ex moglie e ferisce con bottigliata l’amica

Ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo, a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26 novembre scorso dal Tribunale, hanno notificato un’ulteriore misura restrittiva nei confronti di un 42enne senegalese, residente a Genova, pregiudicato e attualmente detenuto per il reato di lesioni aggravate in danno della ex moglie.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle risultanze investigative dopo il reato sopra indicato, perché i carabinieri hanno accertato che l’africano violento aveva anche colpito al volto con una bottiglia di vetro un’amica della consorte, intervenuta in difesa della donna durante l’aggressione.

La nuova misura cautelare è stata notificata all’arrestato presso il carcere Marassi.