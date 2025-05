Violenza domestica a Sestri Levante: tenta di strangolare la convivente

Grave episodio di violenza domestica a Sestri Levante, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di strangolare la sua convivente. La donna, in evidente stato di shock, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e denunciando l’aggressione appena subita.

Lite in casa finisce in aggressione: la donna rischia di soffocare

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, la coppia era al centro di una violenta lite domestica. In un escalation di rabbia, l’uomo ha afferrato la donna per il collo, stringendo fino a causarle una momentanea difficoltà respiratoria. Un gesto di estrema pericolosità che ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi.

Intervento dei carabinieri e corsa in ospedale per la vittima

All’arrivo dei soccorritori, la donna è stata immediatamente trasportata in ospedale per accertamenti. I medici non hanno riscontrato ferite gravi, ma la dinamica dell’accaduto ha fatto scattare l’arresto del 30enne per lesioni personali. Le autorità non hanno avuto dubbi sulla gravità della situazione.

Arresto convalidato e misura di allontanamento dalla casa familiare

Il Tribunale di Genova ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo l’allontanamento immediato dall’abitazione condivisa. Una misura necessaria per tutelare la sicurezza della donna, che ora si trova sotto protezione e in carico ai servizi sanitari per ricevere il supporto psicologico necessario.

Indagini in corso e sostegno per la vittima

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire se episodi simili si siano già verificati in passato. La vittima, ancora scossa dall’aggressione, è assistita da operatori specializzati per superare il trauma e ricostruire la propria serenità.

