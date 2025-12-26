Violenza, 50enne ecuadoriano aggredisce compagna a Rivarolo: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova l’altra sera hanno arrestato un ecuadoriano 50enne per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, transitando in una via di Rivarolo e allertati da alcuni passanti, sono riusciti a individuare l’appartamento da cui provenivano le urla di una donna che chiedeva aiuto.

I carabinieri sono intervenuti e hanno quindi messo immediatamente in sicurezza la donna, che è stata portata fuori dall’abitazione.

Successivamente hanno identificato lo straniero, rimasto dentro all’appartamento in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol.

Tuttavia, sono stati aggrediti con calci e pugni dal sudamericano violento e attaccati da un cane pitbull aizzato dall’aggressore.

Lo straniero, una volta bloccato, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto. Il cane è stato affidato ai volontari della Croce Gialla.