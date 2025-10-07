Villa Scassi riconosciuto “Punto Nascita per l’Allattamento” da SIN

Un prestigioso riconoscimento nazionale

L’Ospedale Villa Scassi è stato ufficialmente certificato come “Punto Nascita per l’Allattamento” dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN), un importante attestato che premia le strutture che adottano un percorso sistematico e coerente per promuovere l’allattamento materno. Questo riconoscimento, conferito durante il XXXI Congresso Nazionale SIN in corso a Montesilvano, viene assegnato solo a chi dimostra impegno su vari fronti: dal gruppo di lavoro interdisciplinare alla formazione continua, dalla redazione di protocolli condivisi postnatali al monitoraggio dei risultati e al miglioramento progressivo.

Il percorso e le fasi dell’accreditamento

Per ottenere questo traguardo, la Neonatologia del Villa Scassi, inserita nel dipartimento dell’ASL3 Genova diretto da Rodolfo Sirito, ha affrontato un iter che ha richiesto due fasi di raccolta dati distribuite in due anni. Il progetto ha coinvolto tutte le strutture del dipartimento, richiedendo coesione organizzativa, aggiornamento del personale e un comune impegno nella cultura dell’allattamento.

Le parole della dott.ssa Mazzarello e il valore del riconoscimento

«È un traguardo molto importante per il nostro punto nascita – ha dichiarato la dottoressa Lorella Mazzarello, direttore della Neonatologia e referente aziendale del progetto PAA (Policy Aziendale per l’Allattamento) – che ha richiesto la costituzione del gruppo locale multidisciplinare, la formazione del personale e l’elaborazione di protocolli favorevoli all’allattamento.» Ha ringraziato in particolare la Direzione dell’ASL3, i neonatologi, gli ostetrici, le ostetriche e le infermiere, tutti impegnati fin dal febbraio 2023 nella realizzazione del percorso.

Impegno verso il futuro e lavoro in rete territoriale

Il riconoscimento arriva nel contesto della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM 2025) – 1-7 ottobre – in cui la SIN promuove “reti sostenibili” per sostenere l’allattamento, evidenziando come l’adesione a tali progetti migliori gli indicatori nazionali.

La nomina ufficiale del riconoscimento di diversi “Punti Nascita per l’Allattamento” ha coinvolto decine di strutture italiane (in 2025 ne sono stati riconosciuti 57) che hanno completato i percorsi previsti.

Per Villa Scassi, l’obiettivo ora è consolidare le pratiche “favorenti l’allattamento” anche dopo la dimissione, in sinergia con servizi territoriali, consultori e associazioni, per trasformare il riconoscimento in un impegno continuo e sistemico.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube