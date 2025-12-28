Villa Duchessa di Galliera apre la Sala delle Conchiglie: visite guidate tra storia, arte e atmosfere ottocentesche

Dal 3 al 6 gennaio 2026 a Genova Voltri tornano le visite guidate tra la Sala delle Conchiglie, la Sala degli Specchi e il Teatro Storico, con l’esposizione “Natale a Genova con Dickens”

Villa Duchessa di Galliera riapre le sue porte al pubblico con un appuntamento di grande valore storico e culturale. Dal 3 al 6 gennaio 2026 sarà possibile partecipare a visite guidate esclusive all’interno del complesso monumentale situato a Genova Voltri, uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio ligure. L’iniziativa consente di scoprire ambienti solitamente non accessibili, legati alla vita mondana e culturale dell’aristocrazia europea tra Settecento e Ottocento.

Il percorso si sviluppa all’interno del Palazzo di Società, edificio costruito per accogliere ospiti illustri della famiglia Brignole Sale, protagonisti della vita politica e culturale europea. Tra i suoi ambienti si respira ancora oggi l’atmosfera delle corti nobiliari che frequentavano Genova in epoca preunitaria.

La Sala delle Conchiglie e la Sala degli Specchi

Cuore della visita è la suggestiva Sala delle Conchiglie, uno spazio di grande fascino decorativo che nel 1832 ospitò il pranzo di nozze tra Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie, e Maria Cristina di Savoia. L’ambiente rappresenta uno degli esempi più raffinati di decorazione scenografica ottocentesca presenti in Liguria.

Accanto a essa, i visitatori potranno ammirare la Sala degli Specchi, così chiamata per gli specchi donati nel 1826 dallo zar Nicola I Romanov. Un dono che testimonia i legami diplomatici e culturali tra le grandi corti europee dell’epoca e che ancora oggi restituisce l’eleganza e la solennità di un luogo pensato per la rappresentanza e la mondanità.

Il Teatro Storico e l’omaggio a Dickens

Il percorso di visita comprende anche il Teatro Storico, autentica bomboniera settecentesca voluta da Antonio Giulio III Brignole Sale per la moglie Anna Pieri, conosciuta come “la Regina”, in seguito dama di corte di Maria Luisa d’Asburgo-Lorena, seconda moglie di Napoleone Bonaparte. Questo spazio, raffinato e intimo, rappresenta una testimonianza preziosa della vita culturale genovese dell’epoca.

All’interno del teatro è allestita la mostra “Natale a Genova con Dickens”, patrocinata dalla Dickens Fellowship di Carrara. L’esposizione accompagna i visitatori in un viaggio nella Genova ottocentesca descritta dallo scrittore inglese Charles Dickens, che soggiornò in città e ne raccontò atmosfere, personaggi e contrasti sociali. Nelle sue pagine emergono figure di ogni estrazione: nobili e popolani, religiosi, artigiani, mendicanti e borghesi, osservati tra le creuze, i palazzi nobiliari, le chiese e i luoghi della vita quotidiana.

Giorni, orari e modalità di visita

Le visite guidate sono in programma nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026, con turni alle ore 14, 15, 16 e 17. I biglietti sono acquistabili online, scegliendo anticipatamente l’orario di visita. Il costo del biglietto unico è di 6 euro, comprensivo di commissione di prevendita. L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di persone con disabilità e per i bambini fino a 7 anni.

I proventi delle visite sono destinati alla cura e alla valorizzazione del Parco della Villa, contribuendo alla tutela di uno dei complessi storici più importanti del Ponente genovese. Tutte le informazioni aggiornate e le modalità di prenotazione sono disponibili sui siti ufficiali www.villaduchessadigalliera.it e www.happyticket.it.

L’esposizione “Natale a Genova con Dickens” aperta alle scuole

La mostra “Natale a Genova con Dickens” resterà visitabile anche oltre le date delle visite guidate, esclusivamente per le scolaresche, fino a venerdì 16 gennaio 2026. Un’occasione educativa per avvicinare studenti di ogni età alla storia della città, alla letteratura europea e al valore della memoria culturale condivisa.

