Vico Mele, ci risiamo: arrestato spacciatore senegalese. Pregiudicato e mai rimpatriato

Ci risiamo. Stavolta addirittura in pieno giorno. Ieri mattina in vico delle Mele i carabinieri di Genova Maddalena, insieme ai colleghi di Forte San Giuliano, a seguito di un servizio preventivo e di contorllo del Centro storico di Genova, hanno arrestato per ”detenzione di sostanze stupefacenti” un 19enne senegalese, residente a Genova, disoccupato, pregiudicato e mai rimpatriato.

L’africano è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 15,5 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish.

Nelle scorse settimane i residenti erano scesi in strada per protestare contro lo spaccio di droga continuo e procuratore Cozzi, questore Bracco, assessore Garassino, si erano incontrati in una trattoria del posto per testimoniare il loro impegno nella lotta contro i pusher stranieri.