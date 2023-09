Ieri nel Centro storico genovese, in vico del Serriglio, i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno fermato per un controllo un nigeriano di 20 anni con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Il giovane africano è stato perquisito e trovato in possesso di 50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per essere smerciata, nonché una piccola somma di denaro.

Il nigeriano è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostaznze stupefacenti.