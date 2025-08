Viabilità a Genova, scatta il divieto di transito in via della Superba

Lavori per il nuovo collegamento all’aeroporto Cristoforo Colombo

Da venerdì 1° agosto a Genova entra in vigore un’importante modifica alla viabilità nella zona di Cornigliano. Per consentire i lavori di realizzazione del collegamento tra via Pionieri e Aviatori d’Italia, l’aeroporto Cristoforo Colombo e via ex Ilva, il Comune ha istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via della Superba, all’altezza dell’ex posteggio Amiu di fronte alla stazione ferroviaria di Cornigliano, e via Pionieri e Aviatori d’Italia.

Divieti per veicoli e pedoni fino al 2026

Nel segmento di strada che va dall’ingresso dell’ex posteggio Amiu fino all’intersezione con la strada senza nome che conduce agli uffici ex Ilva e alla rotonda D’Acri, il transito è vietato sia ai veicoli sia ai pedoni. L’unica eccezione riguarda i mezzi diretti o provenienti dagli accessi carrabili autorizzati presenti lungo il tratto interessato. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 gennaio 2026, data prevista per il termine dei lavori.

Nuove prescrizioni e limiti di velocità

Contestualmente, all’imbocco del secondo segmento stradale sono state introdotte prescrizioni aggiuntive: limite massimo di velocità fissato a 30 km/h, divieto di transito pedonale, interdizione al passaggio di velocipedi, motocicli e ciclomotori, oltre al divieto di sorpasso e di fermata. Eventuali ulteriori accessi saranno regolati tramite specifiche autorizzazioni in deroga.

