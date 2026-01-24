Via Zara, scooter investe un’anziana: due feriti a Genova

Intervento in mattinata dei soccorsi e traffico rallentato nella zona del Policlinico San Martino

Alle 9.30 di oggi un grave incidente stradale si è verificato in via Zara, a Genova, dove una donna di 82 anni è stata investita da uno scooter mentre si trovava nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti. L’episodio è avvenuto lungo la carreggiata in direzione mare e ha richiesto l’immediato intervento dei mezzi di emergenza.

La Croce Bianca Genovese è giunta sul posto con un’ambulanza in codice rosso, affiancata dall’automedica Golf 1. Prima dell’arrivo dei soccorritori, la donna è stata assistita da un medico anestesista che si trovava casualmente in zona. Le prime valutazioni hanno evidenziato un trauma cranico con emorragia e il sospetto di lesioni al torace.

Le condizioni della donna e il trasporto in ospedale

Dopo le prime cure, l’anziana è stata immobilizzata e trasferita in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino, dove è stata presa in carico dal personale sanitario per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Coinvolto anche il conducente dello scooter

Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente del motociclo, un uomo di 36 anni. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo durante il tentativo di evitare l’investimento, anche a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. La caduta gli ha provocato traumi alla clavicola. L’uomo è stato accompagnato in codice verde allo stesso ospedale da un’altra pubblica assistenza.

Rilievi e disagi alla circolazione

La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Durante le operazioni di soccorso e accertamento, la circolazione in via Zara ha subito forti rallentamenti, con ripercussioni sul traffico della zona.

