Via XII Ottobre, 50enne straniero ruba in pizzeria: arrestato dalla Polizia

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 50enne straniero, con svariati precedenti di Polizia e mai rimpatriato, per il reato di furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

I poliziotti di una Volante dell’UPGSP sono intervenuti intorno alle 3 a seguito di segnalazione di un allarme anti intrusione, scattato all’interno di una pizzeria di via XII Ottobre.

Gli agenti, giunti sul posto rapidamente, hanno visto scappare dal locale il 50enne straniero che si è dato alla fuga in direzione IV Novembre per poi scavalcare la recinzione dei giardini dell’Acquasola.

Con l’ausilio di altri colleghi di due Volanti, i poliziotti lo hanno seguito senza mai perdere le sue tracce. Sono quindi entrati all’interno dei giardini pubblici e dopo un’attenta perlustrazione resa complicata dalla scarsa illuminazione e dalla presenza di svariati anfratti e cespugli, sono riusciti a scovare il fuggitivo che si era nascosto all’interno di un cantiere presente dentro all’area verde.

Il ladro straniero è stato fermato e trovato in possesso di 40 euro e di un telefono palmare rubati poco prima nella pizzeria.

Tuttavia, si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni e uno degli agenti è dovuto ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso.