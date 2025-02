Via Vassallo, principio d’incendio in abitazione: l’intervento dei VVF

Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli – Genova Est sono intervenuti in via Vassallo ad Albaro per la fuoriuscita di fumo dalla porta di casa di una abitazione.

Al fine di limitare i danni i Vigili del Fuoco hanno optato per entrare dalla finestra posta al terzo piano, grazie all’uso dell’autoscala inviata dalla sede centrale.

Una volta all’interno di localizzava l’origine delle fiamme e che si provvedeva a spegnere. Limitati i danni.

Nessuna persona coinvolta è non è stato necessario evacuare il palazzo.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube

Photo Gallery