In Val Polcevera, via San Quirico, nel tratto a monte di Ponte Barbieri, intorno alle 9.40, è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni, in seguito ad un autoarticolato che è rimasto incastrato.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Dopo diverse manovre il mezzo pesante è riuscito a disincastrarsi con via San Quirico che è stat riaperta al traffico.