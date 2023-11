Via Pré, nordafricani spacciano droga: arrestati dai carabinieri

La scorsa notte in via di Prè a Genova due nordafricani, con precedenti di polizia e mai rimpatriati, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre, in cambio di alcune banconote da 10 euro, cedevano diversi grammi di hashish ad un 30enne genovese.

I due stranieri sono stati perquisiti e trovati in possesso di quasi 300 euro, in banconote di diverso taglio provento dell’illecita attività.

Pertanto, sono stati arrestati per spaccio di droga.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Genova quale assuntore di sostanze stupefacenti.