Via Perlasca, camion prende fuoco: strada chiusa e poi riaperta

Stamane in via Perlasca a Genova, tra Sampierdarena e Certosa, un camion ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme e hanno bonificato la zona.

Ancora non è chiaro il motivo dell’incendio.

Per fortuna non si sono registrati feriti: l’autista del camion è riuscito a scendere prima che il rogo avvolgesse il mezzo pesante.

Via Perlasca, all’altezza di via Carlo Questa, è stata chiusa dagli agenti della Polizia locale per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Successivamente, è stata riaperta al traffico veicolare.