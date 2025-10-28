Via Chiodo, 37enne di Castelletto nasconde droga in casa: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno denunciato un 37enne di Castelletto per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il pattugliamento del territorio, gli agenti dell’U.P.G.S.P., poco dopo le 22 di ieri sera, hanno sentito un forte odore, inequivocabilmente riconducibile a quello della cannabis, provenire da un appartamento situato al piano terra di via Domenico Chiodo.

Giunti al portone, i poliziotti sono riusciti a localizzare la provenienza dell’odore e hanno effettuato un controllo nell’appartamento, dove hanno trovato il 37enne.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati 32 grammi di cannabis nascosti in diversi anfratti della casa per cui il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

