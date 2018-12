Via Borzoli: modifiche al traffico tra giovedì 27 dicembre e domenica 6 gennaio

“Tra il 27 dicembre e il 6 gennaio in via Borzoli, nel tratto terminale verso via Ferri, saranno effettuate temporanee modifiche alla circolazione per ultimare le opere di adeguamento idraulico del Rio Fegino. Nello specifico, il raccordo tra il nuovo ponte stradale di via Ferri e la viabilità esistente”.

Lo ha riferito oggi il Comune di Genova.

Le modifiche saranno le seguenti.

“Dal 27 dicembre al 30 dicembre sarà istituito il senso unico di circolazione veicolare dal civ. 196 di via Borzoli con direzione ponente-levante (da via Borzoli a via Ferri); nel senso di marcia opposto sarà consentito esclusivamente il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo, il cui transito sarà regolato mediante l’ausilio di movieri.

Dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019 divieto di transito veicolare fra il civ. 137 di via Borzoli e via Ferri, in entrambi i sensi di marcia; tra i civici 137 e 196 potranno circolare gli autobus, i mezzi AMIU ed i veicoli dei residenti o afferenti la proprietà laterali carrabili.

La linea AMT numero 53 effettuerà servizio regolare nella tratta da Sestri Ponente fino a vico Intermedio, mentre sarà attivato un servizio navetta tra piazza Durazzo Pallavicini e la rotatoria Ferri – Ponte Polcevera.

Il collegamento pedonale sarà garantito sull’itinerario vico Intermedio – via Fegino – via Ferri – rotatoria.

Sarà inoltre realizzata una zona di manovra all’altezza del civico 137 di via Borzoli al fine di consentire ai veicoli di effettuare l’inversione del senso di marcia”.