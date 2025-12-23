Via Assarotti, arresto cardiaco in strada: 65enne rianimato dopo quasi un’ora di manovre

Provvidenziale l’intervento di un medico di passaggio e dei soccorritori della Croce Bianca Genovese. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al San Martino

Intorno alle 16:45 di oggi, un uomo di 65 anni si è improvvisamente accasciato al suolo in via Assarotti, a Genova, di fronte a una farmacia. Alcuni passanti hanno notato il malore e l’immediata perdita di conoscenza, facendo scattare la richiesta di soccorso. Sul posto è stata inviata l’ambulanza 3-278 del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, attivata dalla centrale operativa in pochi istanti.

Le prime manovre rianimatorie e l’arrivo dei soccorsi

Nel giro di pochi minuti l’uomo è andato in arresto cardiocircolatorio. A fare la differenza, nelle primissime fasi, è stato l’intervento di un medico che si trovava casualmente nella zona e che ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare, mantenendole fino all’arrivo dei mezzi di emergenza. L’ambulanza è giunta rapidamente insieme all’automedica Golf 1, consentendo l’avvio delle procedure avanzate di soccorso.

Quasi un’ora di rianimazione prima del ritorno del battito

L’equipaggio sanitario ha proseguito senza sosta le manovre rianimatorie per un tempo particolarmente prolungato, durato quasi un’ora. Un intervento complesso e delicato che, grazie alla tempestività e al coordinamento tra il personale sanitario sul posto, ha permesso infine il ripristino del ritmo cardiaco spontaneo del paziente, evento non scontato in arresti cardiaci così prolungati.

Trasporto in codice rosso al Policlinico San Martino

Dopo il ritorno del battito, l’uomo è stato intubato sul posto e stabilizzato quanto possibile, quindi trasferito in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova. All’arrivo non risultava ancora cosciente, ma presentava parametri vitali giudicati discreti dai sanitari. È stato immediatamente condotto in sala di rianimazione, dove è stato sottoposto ai trattamenti specialistici previsti in questi casi.

Gestione della viabilità e sicurezza

Durante le operazioni di soccorso è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità in via Assarotti per consentire l’intervento in sicurezza dei mezzi di emergenza e limitare i disagi al traffico in una zona particolarmente transitata.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube