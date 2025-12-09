Via Archimede, bimbo va a scuola: falciato per strada da ambulanza. Grave al Gaslini

Si trova ricoverato al Gaslini di Genova Quarto con prognosi riservata il bambino di 12 anni investito poco dopo le 7.30 di oggi in via Archimede a Genova da un’ambulanza partita per un soccorso a sirena spiegate.

Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada nei pressi della scuola quando è stato investito.

Ha riportato un politrauma agli arti e un grave trauma cranico, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 con un’ambulanza della OV Squadra Emergenze e dall’automatica Golf 1. Intubato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico genovese dove “è sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato con prognosi riservata”. La persona che era trasportata sull’ambulanza che procedeva a sirene spiegate è stata trasportata al Galliera in codice giallo da un altro mezzo di soccorso.

Nel frattempo, sono partite le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Via Archimede è rimasta a lungo chiusa in mattinata per permettere i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale. La strada è stata riaperta intorno alle 10.40 di oggi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube