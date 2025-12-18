Via Archimede, 12enne investito da un’ambulanza: autista indagato

L’incidente è avvenuto in via Archimede durante l’ingresso degli studenti. Il mezzo di soccorso era in emergenza e trasportava una paziente in codice giallo. Pm: atto dovuto per il prosieguo delle indagini

C’è un primo indagato per l’incidente avvenuto lo scorso 9 dicembre a Genova, in via Archimede, dove un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’ambulanza nei pressi di un istituto scolastico. L’episodio si è verificato in un orario particolarmente delicato, quello dell’ingresso degli studenti, in una zona caratterizzata da un’elevata presenza di pedoni e genitori.

L’iscrizione dell’autista nel registro degli indagati

La pm Francesca Rombolà ha iscritto nel registro degli indagati l’autista dell’ambulanza, contestandogli il reato di lesioni stradali. Si tratta di un atto dovuto per consentire il regolare proseguimento delle indagini e garantire tutti gli accertamenti necessari. L’iscrizione non implica responsabilità accertate, ma permette alla Procura di approfondire la dinamica dell’incidente.

La ricostruzione dei fatti e il ruolo dell’ambulanza

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava attraversando la strada nei pressi della scuola quando è stato colpito dal mezzo di soccorso. L’ambulanza, appartenente a una pubblica assistenza di San Fruttuoso, era in servizio di emergenza, con sirene e dispositivi luminosi attivati, e stava trasportando una paziente anziana in codice giallo. La circostanza ha sollevato interrogativi sulla velocità del veicolo e sulle modalità di attraversamento in un contesto urbano ad alta densità pedonale.

I rilievi e le indagini della Procura di Genova

Subito dopo l’incidente, le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito, disponendo il sequestro dell’ambulanza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Oltre ai rilievi effettuati sul posto, la Procura di Genova ha ordinato perizie tecniche sui sistemi di bordo e sul GPS del mezzo, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la velocità, il percorso e le condizioni di marcia al momento dell’impatto.

Le condizioni del giovane ferito

Il dodicenne, soccorso immediatamente dopo l’incidente, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Gaslini. In un primo momento le sue condizioni erano state giudicate molto gravi a causa di un trauma cranico, ma secondo le informazioni più recenti il quadro clinico non sarebbe più critico, pur restando il ragazzo ricoverato per le cure e gli accertamenti necessari.

