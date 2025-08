Vesima, sequestrati ombrelloni e lettini abusivi

Denunciato l’uomo che occupava illegalmente l’arenile

La Guardia Costiera di Genova ha effettuato un intervento mirato lungo la spiaggia di Vesima, sequestrando numerosi lettini e ombrelloni collocati senza autorizzazione. Il materiale era stato sistemato per uso privato su un tratto di arenile libero, in violazione delle normative vigenti. Il responsabile dell’abuso è stato denunciato per occupazione abusiva di demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”: sicurezza e legalità sulle coste

L’operazione rientra nel più ampio piano nazionale estivo “Mare e Laghi Sicuri 2025”, promosso per garantire sicurezza, rispetto delle regole e fruibilità libera delle spiagge italiane. Attiva da giugno fino al 21 settembre, l’operazione coinvolge ogni anno mezzi navali, pattuglie a terra e personale specializzato impegnato nei controlli lungo le coste e i litorali lacustri di tutta Italia.

Obiettivo: tutelare i bagnanti e contrastare gli abusi sul demanio

L’intervento a Vesima rappresenta solo uno dei numerosi controlli sul territorio ligure, messi in campo per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva delle spiagge. Azioni come queste sono fondamentali per preservare il diritto di tutti all’accesso libero al mare, impedendo forme di privatizzazione illegittima degli arenili. La Capitaneria di Porto di Genova conferma così il proprio ruolo attivo nel presidio del demanio marittimo, a tutela della legalità e della sicurezza di residenti e turisti.

