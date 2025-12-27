Vento forte a Genova, decine di interventi nella notte: palme, gazebo e semafori messi in sicurezza

Raffiche fino a quasi 100 km orari tra il 26 e il 27 dicembre: numerosi interventi della polizia locale e criticità diffuse in città e sulle principali arterie stradali

Una lunga notte di lavoro per la polizia locale di Genova, impegnata su tutto il territorio comunale a causa del vento forte che da ore sta interessando la città. Le segnalazioni si sono moltiplicate già dalla serata, con interventi legati soprattutto a strutture pericolanti, alberature, gazebo e impianti semaforici messi a rischio dalle raffiche intense. La situazione ha reso necessario anche l’adozione di misure preventive, come il divieto di transito sulla sopraelevata per motocicli, veicoli telonati e furgonati, oltre alla chiusura di giardini, parchi e cimiteri cittadini.

Interventi nella notte tra Porto Antico e Valbisagno

Nel cuore della notte, nell’area del Porto Antico, gli agenti sono intervenuti per mettere in sicurezza una palma che, pur non essendo crollata, risultava instabile a causa delle forti raffiche di vento. La pianta aveva ceduto nella parte superiore, ma il sistema di tenuta e legatura installato preventivamente da Aster ha funzionato correttamente, evitando la caduta al suolo e riducendo il rischio per le persone e le strutture circostanti.

Situazione critica anche in Valbisagno, in particolare in Lungobisagno Dalmazia, dove il vento ha spostato lamiere e transenne presenti in un’area di cantiere. Gli agenti sono intervenuti per rimuovere i materiali e ripristinare le condizioni di sicurezza. Al Lagaccio, in vico chiuso Cinque Santi, le raffiche hanno invece divelto un gazebo, rendendo necessario un intervento immediato per scongiurare ulteriori pericoli.

Semafori instabili e raffiche fino a 100 chilometri orari

Numerose anche le segnalazioni per semafori instabili in diversi quartieri della città, sempre a causa del vento persistente che da due giorni non concede tregua. Le condizioni meteo più critiche si sono registrate nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, come evidenziato dai dati delle centraline Arpal. Al Porto Antico le raffiche hanno raggiunto i 98 chilometri orari, mentre sul Monte Pennello si sono toccati gli 87 chilometri orari. Valori elevati anche in zona Castellaccio, con 85 chilometri orari, a Certosa con 64 e a Sori con 57 chilometri orari.

Disagi anche sulla rete autostradale

Il vento forte ha interessato anche la viabilità extraurbana, con segnalazioni di criticità lungo alcuni tratti autostradali. In particolare, è stata raccomandata massima attenzione alla guida lungo la A10 tra Genova e Savona, sulla A12 tra Genova e Sestri Levante e nel tratto di raccordo tra la A10 e la A26 in direzione Masone, dove le raffiche hanno reso più difficoltosa la circolazione, soprattutto per i mezzi leggeri e telonati.

