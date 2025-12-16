Raffiche intense e pioggia paralizzano la viabilità: camion incolonnati sull’A10 e code anche sulla A26 verso Voltri

Mattinata complessa sul fronte della viabilità a Genova a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato alla chiusura temporanea delle operazioni all’interno del Terminal PSA di Pra’. Una decisione obbligata per motivi di sicurezza, legata alle condizioni meteo avverse, che ha però avuto un impatto immediato e pesante sulla circolazione cittadina e autostradale.

La sospensione delle attività del terminal container ha bloccato l’accesso ai mezzi pesanti diretti allo scalo, generando una lunga fila di camion in attesa già a partire dall’uscita autostradale di Genova Pra’, con inevitabili ripercussioni su tutta la rete viaria circostante.

Caos traffico tra autostrade e viabilità ordinaria

La situazione è apparsa critica fin dalle prime ore del mattino. Sull’autostrada A10 si sono formate lunghe code tra Arenzano e Pra’ in direzione Genova, con numerosi mezzi pesanti costretti a fermarsi prima del casello. Disagi anche nel tratto compreso tra l’uscita dell’Aeroporto e Pra’ in direzione Ventimiglia, dove il traffico ha subito forti rallentamenti.

Problemi analoghi si sono registrati anche sulla A26, con code segnalate tra Masone e il bivio con l’A10, lungo la carreggiata in direzione Genova Voltri. L’effetto combinato dello stop al terminal e dell’elevata presenza di veicoli ha reso difficoltosi gli spostamenti sia per il traffico commerciale sia per quello privato.

Pioggia e vento aggravano la situazione in città

A complicare ulteriormente il quadro ha contribuito la pioggia, che a Genova porta spesso a un aumento dell’uso dell’auto rispetto ai mezzi a due ruote. Le strade cittadine, già messe sotto pressione dal traffico pesante in uscita dall’autostrada, sono andate rapidamente in sofferenza, con rallentamenti diffusi soprattutto nelle zone di ponente.

Il vento forte, oltre a determinare la chiusura del Terminal PSA, ha reso necessario mantenere alta l’attenzione anche sul fronte della sicurezza urbana e portuale, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo che consenta la ripresa delle operazioni.

Ripercussioni sul nodo logistico di Pra’

Il Terminal PSA di Genova Pra’ rappresenta uno snodo strategico per il traffico container del porto e per l’intera logistica del Nord Ovest. Ogni sospensione delle attività, anche temporanea, si riflette immediatamente sulla viabilità autostradale e sulla circolazione urbana, come avvenuto nella mattinata odierna.

La riapertura delle operazioni sarà possibile solo quando le condizioni di vento rientreranno nei limiti di sicurezza previsti, consentendo così lo smaltimento delle code e il progressivo ritorno alla normalità della circolazione.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube