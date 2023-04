Ventimiglia: scontro frontale tra scooter. Muore 35enne

Ventimiglia: scontro frontale tra scooter in galleria. Muore 35enne.

Un motociclista dell’età di 35 anni è morto nello scontro frontale tra due scooter avvenuto ieri sera 11 aprile all’interno della galleria dei Balzi Rossi a Ventimiglia, l’ultima prima del confine italo francese.

Il motociclista deceduto era alla guida di un scooter Honda, quando ha perso il controllo della moto, per cause in fase di accertamento, invadendo l’opposta corsia di marcia e schiantandosi contro un altro scooter Yamaha condotto da un trentaseienne ora ricoverato in prognosi riservata all‘ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il trentacinquenne deceduto era nato a Ospedaletti ma residente a Vallebona. Il motociclista alla guida dello scooter Yamaha dell’eta di 36 anni ha riportato un politrauma ed è stato operato nella notte. Illeso un terzo motoscuterista che è riuscito ad evitare la traiettoria del motociclo.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Croce Rossa di Bordighera, la Croce Azzurra di Vallecrosia, l’automatica Alfa 3 di Bordighera e l’elicottero Grifo dell’Elisoccorso di Albenga. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e i carabinieri, per la ricostruzione della dinamica del tragico incidente e un’ambulanza francese. La vittima viaggiava sullo scooter del padre. ABov