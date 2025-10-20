Ventimiglia, giovane investita in via Chiappori: trasportata in elicottero in gravissime condizioni

Il drammatico incidente in via Chiappori

Questa mattina, intorno alle 6.30, un grave incidente ha scosso Ventimiglia: una donna di 25 anni è stata investita mentre attraversava via Chiappori. Il sinistro è avvenuto con modalità ancora da chiarire, ma sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza della Croce Verde Intermelia e l’automedica Alfa3. Secondo le ricostruzioni, la giovane avrebbe riportato un trauma cranico a seguito dell’impatto.

L’elisoccorso e il trasporto in codice rosso

Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso, che ha prelevato la paziente per trasferirla con urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Le prime cure sono state somministrate direttamente in loco dal personale sanitario, che ha stabilizzato la vittima prima del trasferimento urgente.

I rilievi e la dinamica al vaglio della Polizia Locale

Sul posto, oltre ai sanitari, si sono recati gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’investimento. Al momento non sono stati diffusi versioni ufficiali sul modello dell’auto coinvolta o sui movimenti precedenti l’impatto, ma gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini utili. Sul posto anche i Carabinieri di Ventimiglia.

