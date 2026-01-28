Home Consumatori Consumatori Imperia

Ventimiglia, due vincite da 23mila euro al SuperEnalotto

Martedì 27 gennaio la città imperiese festeggia due “5” centrati nella stessa tabaccheria di corso Limone Piemonte

Martedì 27 gennaio Ventimiglia ha regalato momenti di entusiasmo agli appassionati del gioco con due vincite identiche al SuperEnalotto. Nella stessa tabaccheria di corso Limone Piemonte 15, due giocatori hanno centrato il “5”, aggiudicandosi ciascuno 23.123,79 euro.

Riferimenti ai grandi premi

Il concorso ha confermato ancora una volta la Liguria come terra fortunata, pur lontana dal recente “6” da 35,4 milioni di euro centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

Jackpot e prossima estrazione

Il montepremi per la prossima estrazione, in programma giovedì 29 gennaio, ha raggiunto i 112,5 milioni di euro, confermando l’attrattiva nazionale del SuperEnalotto e l’attesa per nuovi possibili vincitori.

