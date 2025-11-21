Ventimiglia, Biasi: ok del Mit a superstrada Peglia. Investimento da 11 milioni di euro

“Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha ufficializzato l’inserimento della superstrada di Peglia, strada in sponda destra del torrente Roja, tra le opere prioritarie della nuova concessione con la società Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori.

Un risultato ottenuto grazie all’impegno del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che ha lavorato in perfetta sinergia con il vice ministro genovese del Mit Edoardo Rixi.

Questo progetto, con un investimento di circa 11 milioni di euro, è una concreta risposta ai problemi di viabilità del nostro territorio: collega direttamente il casello autostradale al centro cittadino, attraversando Peglia, e offre un’importante alternativa al traffico.

Oltre al miglioramento della mobilità, la pianificazione dell’opera include il rifacimento degli argini su entrambe le sponde del Roja, rafforzando così la resilienza idraulica del territorio, tema che mi sta molto a cuore.

Questo risultato è uno degli esempi di buona amministrazione sul territorio e della filiera virtuosa tra Enti locali, Regione Liguria e Governo centrale.

Una sinergia che rappresenta un modello di proficua politica infrastrutturale. Non solo parole, ma fatti, con ricadute reali per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo economico dell’estremo Ponente ligure e di tutta la nostra regione”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).