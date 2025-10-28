Ventimiglia, bengalese trovato con la gola tagliata nei pressi del fiume Roya

Stamane la Polizia ha trovato il cadavere di un 36enne del Bangladesh all’interno di un’auto nei pressi del fiume Roya a Ventimiglia.
Lo straniero è stato trovato con la gola tagliata.
Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e gli esperti della Polizia Scientifica.
Le indagini al momento non escludono nessuna ipotesi, né quella di un omicidio né quella di un gesto volontario.
Il bengalese viveva in Italia da poco più di un anno, prima a Sanremo, poi a Ventimiglia, doveva viveva ospite del cognato.
Lo straniero era stato visto l’ultima volta ieri intorno alle 12.
