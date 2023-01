Ventimiglia, aggredito il nonno indagato per aver picchiato nipote

Sarebbe stato aggredito verbalmente e fisicamente davanti a un ufficio postale di Ventimiglia

Il nonno acquisito del bambino di 6 anni ricoverato a Genova dopo essere stato picchiato lo scorso 19 dicembre in circostanze ancora poco chiare, sarebbe stato aggredito davanti alle poste a Ventimiglia.

I fatti sarebbero avvenuti a Ventimiglia. L’uomo sarebbe dapprima stato aggredito verbalmente, poi fisicamente mentre si trovava in strada davanti alla Poste di Ventimiglia. In particolare sarebbe stato preso a calci e pugni.

L’avvocato dell’uomo che lo difende dall’accusa di lesioni gravissime e dolose, ha presentato denuncia contro ignoti.

L’uomo aveva ritrattato parte delle ammissioni durante una trasmissione televisiva.

Insieme a lui e, per gli stessi reati è indagata la moglie.

Nel frattempo migliorano le condizioni del piccolo che dopo l’aggressione è stato trasferito all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Il padre del bambino in merito alla presunta aggressione ha spiegato giorni prima di aver lanciato un appello.

“Giorni indietro, ho fatto un appello cercando di trattenere tutti i miei concittadini e cercando di farvi capire che così facendo si rallentano le indagini.

In questo caos la magistratura fa fatica a proseguire nel lavoro svolto finora …Ve lo chiedo con il cuore in mano, state buoni, per favore !!!!” …

“Sono 23 giorni oggi e dopo tutta questa maledetta attesa non ho intenzione di fare saltare tutto. Non dò colpi di testa io, nonostante faticosamente mi trattengo! Cerchiamo di placare gli animi, per favore! Guardate solo le cose belle adesso.”