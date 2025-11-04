Ventimiglia, a 65 anni pestato a morte. Indagine per omicidio: fermato un calabrese

Un 65enne, Giuliano Roberto Mascheroni, ieri è morto dopo essere stato picchiato a sangue a Ventimiglia nella serata dello scorso 26 ottobre.

La violentissima aggressione è avvenuta in corso Genova. Secondo le indagini coordinate dalla pm Veronica Meglio, il movente sarebbe stata la gelosia, ma la donna al centro della contesa non avrebbe avuto alcuna relazione sentimentale con la vittima.

Mascheroni stava parlando con la donna quando è stato raggiunto da un 46enne, originario di Cosenza ma residente in città, che lo avrebbe colpito con diversi pugni e calci, anche al volto e alla testa.

Il 65enne, ferito, si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, ma lì ha accusato un malore.

Trasportato all’ospedale di Bordighera e poi al Santa Corona di Pietra Ligure, è deceduto nei giorni successivi.

L’aggressore, già fermato dai carabinieri la stessa sera con l’accusa di lesioni gravissime, rischia ora l’imputazione per omicidio preterintenzionale.

Il gip di Imperia ha convalidato il fermo.

Le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte avrebbero confermato l’inaudita violenza dell’aggressione.

Il pm disporrà l’autopsia per accertare il nesso tra le percosse e la morte del 65enne.