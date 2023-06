Venerdì si inaugura “Chiavari è…” appunti fotografici di Marisa Ballabio e Darko Perrone sulla Città dei Portici venerdì 30 giugno alle 19

Prosegue la stagione delle mostre al Marina Resort Calata Ovest. Dopo i coloratissimi paesaggi del Tigullio di Hélène Cortese, questa volta è in arrivo una mostra fotografica dedicata alla città che ospita la Marina: “Chiavari è…”

Autore dell’esposizione, che verrà inaugurata venerdì 30 giugno alle 19, negli uffici in banchina di Calata Ovest, Marisa Ballabio e Darko Perrone, che presentano così il progetto:

“Chiavari è…” raccoglie le diverse tracce che seguiamo nel lavoro fotografico su Chiavari, al quale ci stiamo dedicando da qualche anno. Una visione personale che non si pone l’obiettivo di ricostruire fotograficamente e in modo organico la città in tutte le diverse sfaccettature, ma segue la nostra visione, i nostri interessi e come si evolvono nel tempo. Pertanto la Mostra dà conto delle ricognizioni fotografiche già realizzate, per esempio quella sui portici della città, ma, allo stesso tempo, presenta diversi “appunti fotografici”, spunti di possibili futuri lavori, sui quali già ora raccogliamo immagini e che spaziano su temi molto diversi tra loro: dalla vita marina al sociale, agli eventi, alla Chiavari notturna, alla città che cresce e cambia… Perché Chiavari è… la città dei portici, ma non solo”.

Qualche informazione sugli autori

Entrambi si dedicano alla fotografia fin dall’adolescenza. La fotografia ha quindi accompagnato la loro vita, assumendo nel tempo anche carattere prioritario rispetto a quella che era la professione principale: per Darko l’attività commerciale in Italia e all’estero, cui si è aggiunto negli anni dell’assedio di Sarajevo, anche la lunga collaborazione svolta con il Ministero degli Esteri italiano, da Sarajevo stessa, per guidare l’arrivo degli aiuti alla popolazione locale attraverso i corridoi umanitari. Per Marisa l’attività professionale nel sistema Confindustria, sui temi delle relazioni industriali e del mercato del lavoro.