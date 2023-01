Venerdì 27 alle 17,30 riprendono le presentazioni nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, la chiesa più antica di Genova

Venerdì 27 alle 17,30 riprendono le presentazioni nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. In tale occasione il Prof. Guido Alpa, professore emerito di Diritto civile dell’Università di Roma La Sapienza, presenterà il suo ultimo libro

Solidarietà. Un principio normativo

Edizioni Il MulinoCon l’Autore interverranno Maria Teresa Bonavia, già Presidente della Corte d’Appello di Genova, e Damiano Fiorato, avvocato immigrazionista

Solidarietà è un valore, un principio, una regola morale e un concetto giuridico. Per lungo tempo assorbito nel mondo delle idee, si è proceduto come se esso fosse estraneo al diritto, considerandolo un concetto generico, ambiguo, astratto, poco radicato nella realtà. In queste pagine, per contro, il principio di solidarietà emerge in tutta la sua forza espressiva: nel suo divenire storico e nella sua vigenza, sorretta dal dettato delle costituzioni e dall’ordinamento dell’Unione europea.

Oggi, nonostante abbia conservato una carica utopistica, è declinato in tante regole del diritto privato e del diritto commerciale. Guido Alpa le riepiloga in questa ricerca, dalle origini sino alle Costituzioni più recenti.