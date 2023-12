Venerdi 15 scambio abiti Swap Party! di Legambiente al Chiostro delle Vigne

Condivisione, scambio e riuso. Questo è quello che si troverà venerdì 15 dicembre allo “Swap Party!”, nell’ambito di Pre-Loved al Chiostro configurato nel Progetto di Comunità Centro Storico Genova.

L’evento promosso da Legambiente Polis Genova in pieno Centro Storico sarà un’occasione per donare nuova vita agli abiti che non si amano più e per scoprire un luogo bellissimo all’interno del centro storico di Genova: il Chiostro delle Vigne in Vico del Campanile delle Vigne 5. Appuntamento venerdì 15 dalle 14 alle 18.

Le regole sono poche e sempre le stesse ovvero portare fino a un massimo di 10 capi in ottime condizioni e per ogni capo consegnato potrai portarne uno a casa.

