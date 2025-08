Varazze pronta a vivere tre serate di emozioni con le Notti Blù

Dal 4 all’8 agosto Varazze si trasforma in un palcoscenico sul mare grazie alle Notti Blù, tre appuntamenti che uniscono cultura, musica e divertimento. Le date da segnare sono il 4, il 6 e l’8 agosto, quando la città ligure offrirà atmosfere uniche capaci di raccontare storie, passioni e bellezze del territorio in un mix di eventi per tutte le età.

4 agosto: letture e creatività per i più piccoli

La rassegna prende il via il 4 agosto con un pomeriggio dedicato ai bambini presso la Biblioteca Civica Montale. L’autrice Susy Zappa guiderà i più giovani alla scoperta delle leggende dell’isola di Batz attraverso letture e un laboratorio creativo. In serata, il Giardino delle Boschine ospiterà la presentazione del libro Racconti al faro nell’ambito della rassegna “Parole al Femminile”, con l’intervento di Maria Teresa Bozzano.

6 agosto: cerimonia Bandiera Blu e concerto dedicato al mare

Il 6 agosto i riflettori si accendono su Piazza Bovani per la cerimonia ufficiale della Bandiera Blu e della Bandiera Verde Eco-Schools FEE, simboli di sostenibilità e rispetto per l’ambiente marino. A seguire, il concerto “Canzoni dai sette mari” con Eliana Zunino & The Little Mice trasporterà il pubblico in un viaggio musicale tra sonorità poetiche e atmosfere legate al mare.

8 agosto: 105 IN THE CITY e grande festa in centro

L’evento clou sarà l’8 agosto con la serata “105 IN THE CITY” in Viale Nazioni Unite, dalle 21.30. Una notte di musica che vedrà esibirsi El Ma, Enula e l’attesissimo special guest Fabio Rovazzi, tra i protagonisti più amati della scena italiana. A presentare la serata sarà Dario Micolani, con djset firmato Roby Giordana. Il centro di Varazze si animerà già dal pomeriggio con shopping, street food, mercatini, laboratori per bambini, spettacoli di danza e concerti diffusi, creando una festa collettiva che coinvolgerà tutta la città.

Le Notti Blù: il cuore dell’estate varazzina

Le Notti Blù rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Varazze, capaci di unire residenti e turisti in un’esperienza fatta di vibrazioni, bellezza e condivisione. Tre serate per vivere la città tra cultura, musica e momenti indimenticabili sul mare ligure.

