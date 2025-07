Varazze Cult Fest: incontro con Lorenza Gentile al Giardino delle Boschine, continua la rassegna letteraria della cittadina rivierasca

Varazze Cult Fest: incontro con Lorenza Gentile al Giardino delle Boschine. Manifestazione nata con l’obiettivo di superare barriere culturali e di genere, offrendo uno spazio libero e inclusivo per chi scrive e chi legge. La suggestiva cornice del Giardino delle Boschine ospita ogni appuntamento alle ore 21, regalando ai partecipanti serate di dialogo, riflessione e condivisione.

Domenica 27 luglio, per il quarto incontro del festival, sarà protagonista Lorenza Gentile con la presentazione del suo romanzo “Tutto il bello che ci aspetta”, edito da Feltrinelli. Ad accompagnare l’autrice nell’introduzione sarà Sabrina De Bastiani.

Nata a Milano nel 1988, Gentile è una voce affermata della narrativa contemporanea. Collabora con testate culturali come “La Stampa” e “Il Post”, e ha saputo conquistare il pubblico con opere che affrontano in modo delicato e profondo le sfide emotive e generazionali del nostro tempo.

Nel suo ultimo romanzo, la protagonista Selene osserva il mondo come una passerella di successi altrui, mentre la propria esistenza pare sospesa. Sopraffatta da un senso di smarrimento, decide di abbandonare Milano per tornare nel paese bianco della Puglia dove ha vissuto da bambina. Attraverso esperienze semplici ma significative — escursioni nel Salento, momenti condivisi in cucina, yoga all’alba e riflessioni filosofiche — Selene intraprende un viaggio verso una felicità più autentica.

Il Varazze Cult Fest conferma la sua capacità di valorizzare voci femminili e narrazioni che parlano al cuore del presente. Un invito a lasciarsi ispirare, ascoltare e leggere con occhi nuovi.