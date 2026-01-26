Varata a Riva Trigoso la nave “Quirinale” della Marina

La nuova unità idro-oceanografica rafforza ricerca e sicurezza marittima

Nel cantiere integrato Fincantieri di Riva Trigoso si è svolta la cerimonia di varo della nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore della Marina Militare, che porterà il nome “Quirinale”. L’unità è destinata a supportare le attività scientifiche e operative dell’Istituto Idrografico della Marina, contribuendo al monitoraggio e alla mappatura dei mari di interesse nazionale.

Autorità presenti e ruolo istituzionale

All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni civili e militari, tra cui esponenti del Governo, della Regione Liguria, delle amministrazioni locali e dei vertici della Marina Militare e di Fincantieri. Madrina del varo è stata Eleonora Di Paola, legata a una famiglia con una lunga tradizione di servizio nella Marina italiana.

Caratteristiche tecniche dell’unità

La nave misura circa 110 metri di lunghezza, con un dislocamento di circa 6.000 tonnellate, ed è progettata per ospitare fino a 140 persone tra equipaggio e personale scientifico. Il sistema di propulsione elettrica a basse emissioni consente operazioni anche in contesti ambientali sensibili. L’unità è inoltre in grado di affrontare condizioni climatiche estreme, con operatività garantita fino a temperature di meno 16 gradi.

Dotazioni scientifiche e capacità operative

Il “Quirinale” è equipaggiato con strumentazioni avanzate per attività idrografiche, oceanografiche e geofisiche. A bordo sono presenti veicoli autonomi subacquei e di superficie, oltre a sistemi di sollevamento dedicati alla ricerca. Il sistema di posizionamento dinamico DP2 assicura precisione e stabilità durante le operazioni, anche in aree complesse dal punto di vista ambientale.

Sostenibilità e sicurezza

La progettazione ha posto particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, attraverso soluzioni di propulsione diesel-elettrica, carene ottimizzate e materiali selezionati per contenere le emissioni. Le scelte adottate sono coerenti con gli standard di gestione ambientale certificati del gruppo Fincantieri. Ampio spazio è stato riservato anche agli aspetti di salute e sicurezza, con soluzioni tecniche mirate a tutelare il personale durante l’intero ciclo operativo della nave.

Supporto all’Istituto Idrografico

La nuova unità rafforzerà le capacità dell’Istituto Idrografico della Marina, organismo cartografico ufficiale dello Stato, responsabile della produzione e dell’aggiornamento della documentazione nautica nazionale, con un contributo diretto alle attività di sicurezza della navigazione e conoscenza dei fondali marini.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery