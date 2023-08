Vantaggi e caratteristiche della psicoterapia online

La digitalizzazione ha permesso la nascita di piattaforme che forniscono servizi di terapia online per offrire la possibilità a qualsiasi persona con una connessione internet, di migliorare il proprio benessere mentale.

C’è una notevole crescita del numero di pazienti che scelgono questa tipologia di consultazione grazie alle possibilità disponibili. Come precisa Vita.it, all’allargarsi del mercato e all’aumento dell’offerta di soggetti erogatori di servizi di terapia, c’è il rischio che la qualità del servizio e la trasparenza nella comunicazione non siano sempre prioritarie come dovrebbero, minando la tutela di pazienti e professionisti.

Per questo alcune aziende del settore hanno deciso, spontaneamente, di promuovere la prima versione del “Manifesto per il Supporto Psicologico Online”, un insieme di linee guida elaborate da un pool di professionisti, sottoscritte dalle principali piattaforme operanti nel settore.

Caratteristiche dei servizi di terapia online

Il servizio di terapia online è ideale per le persone che preferiscono un’alternativa accessibile, conveniente e flessibile alle sedute nello studio dello psicologo. Se il contatto umano è irrinunciabile, allora l’unica soluzione è quella tradizionale, di presenza.

Le piattaforme online si differenziano in base alla particolarità del supporto e delle tematiche trattate. Prima di fare la scelta per una specifica piattaforma online, bisogna capire qual è la formula di contatto con il terapeuta che si preferisce.

Inoltre occorre chiedersi quali siano le aspettative rispetto alla terapia online, se si vuole intraprendere un percorso a lungo termine oppure se si vuole avere un consiglio dopo un evento spiacevole.

Il centro medico Serenis offre servizi di psicologia online tramite la sua piattaforma in cui sono presenti psicologi specializzati in psicoterapia ed esperti in differenti tematiche.

Il paziente ha varie opzioni quali sedute individuali, di coppia e con minori. Il collegamento con il terapeuta avviene tramite videochiamata e si può utilizzare un computer, uno smartphone o un tablet.

L’assistenza è reperibile 7 giorni su 7 e ogni paziente ha la sua area personale sulla piattaforma per poter avere informazioni o per altre esigenze.

La prima seduta conoscitiva, dopo la compilazione di un questionario per individuare il terapeuta adatto, è gratuita.

Vantaggi del consulto a distanza

Il vantaggio principale è l’accessibilità di cui può usufruire il paziente, soprattutto quando risiede in luoghi in cui non ci sono studi di terapeuti. Non è richiesto lo spostamento verso un luogo fisico e i costi di trasporto vengono azzerati.

Le persone che hanno difficoltà a ritagliare del tempo per gli impegni familiari e lavorativi, hanno modo di organizzare il consulto. Il terapeuta viene incontro al paziente nel fissare l’appuntamento nell’orario in cui è disponibile nella giornata.

Il fatto di non doversi recare fisicamente in un posto, dà la flessibilità utile per poter decidere di iniziare una terapia a lungo termine. Non ci sono impegni da annullare e non ci sono rinunce da fare per dare spazio ai benefici di una seduta.

In un contesto online è più semplice che si crei un legame di fiducia con lo psicologo, in quanto il paziente si sente a suo agio ed esterna i suoi pensieri e difficoltà, in tranquillità e riservatezza.

Non esiste l’eventualità di un’interruzione della terapia, se il paziente deve viaggiare per lavoro oppure se si trasferisce in un’altra città. Il collegamento per la seduta avviene online da qualsiasi posto fisico.

I passi verso il miglioramento vengono compiuti in modo continuativo e il supporto non viene a mancare al paziente. Il costo della terapia è abbordabile, in quanto le sedute non vengono organizzate nello studio del terapeuta.

In questo modo si può facilmente pianificare nel tempo la terapia, a seconda delle tempistiche che lo psicologo ritiene necessarie per far ritrovare il benessere mentale. Si tratta comunque di spese mediche che sono detraibili fiscalmente.