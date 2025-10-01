Valpolcevera, aggredisce la vicina e i carabinieri: 30enne genovese arrestato

Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 30enne genovese per evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, residente in Valpolcevera, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo essere uscito dalla propria abitazione ha dapprima aggredito verbalmente la propria vicina di casa e, successivamente, i militari intervenuti a seguito della richiesta di aiuto.

Il 30enne ha proferito nei confronti dei carabinieri anche frasi minacciose e ha opposto resistenza all’atto dell’identificazione.

Concluse le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo.