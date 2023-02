Valentina Pelazza prima al Corso per navigatori rally organizzato dalla scuderia New Racing for Genova

Con la disputa odierna della prova pratica a Santo Stefano d’Aveto, nell’entroterra genovese, si è concluso il Corso per navigatori rally 2023 organizzato dalla scuderia New Racing for Genova, articolato su 5 lezioni teoriche, tenute da Raffaele Caliro e, per la parte regolamentare, da Enrico Vottero, Commissario sportivo nazionale AciSport, esame a quiz e valutazione finale su vetture da gara. Hanno partecipato allo stage 27 aspiranti co-piloti, una quindicina dei quali ha sostenuto la prova pratica finale.

Ad aggiudicarsi la palma di miglior allieva del corso è stata Valentina Pelazza, 24 anni, genovese, nella vita di tutti i giorni ingegnere edile: per lei, in premio, oltre a materiale da gara, la partecipazione al prossimo Rally della Lanterna che, con ogni, disputerà in coppia con Luca Basso. “Mi piace molto guidare – ha detto la vincitrice – e, siccome i rally mi piacciono parecchio, ha pensato di avvicinarmi a questa disciplina partendo dal sedile di destra. Spero di riuscire a disputare qualche rally in più oltre a quello ricevuto in premio“.

Sul podio finale del corso, alle spalle della vincitrice, sono giunte nell’ordine Chiara Pedullà, genovese, 24 anni e autista di autoambulanze, e la ventenne Silvia Marrè, barista, di Santo Stefano d’Aveto, che ha già assaporato il mondo dei rally avendo disputato, di recente, in coppia con il fidanzato Federico Demartini, la Ronde della Val Merula. Anche per loro, in premio, materiale da gara.

“A conferma della sempre più crescente presenza femminile nei rally – ha sottolineato Raffaele Caliro, “diesse” della New Racing for Genova – il nostro corso ha visto prevalere tre giovani donne che hanno saputo ottimizzare tutta l’esperienza che noi abbiamo cercato di trasmettere agli allievi nell’arco delle lezioni. Oltre alle vincitrici, però, il corso ci ha consegnato anche altri elementi di prospettiva che ci auguriamo di vedere presto nell’abitacolo di una vettura da rally“.