Vaccinazioni in accesso diretto a Villa Bombrini: ogni mercoledì senza prenotazione

A partire dal 12 febbraio 2025, ASL3 introduce una nuova modalità di vaccinazione in accesso diretto ogni mercoledì presso Villa Bombrini, a Cornigliano. Questo servizio si aggiunge all’offerta prenotabile tramite il CUP, offrendo maggiore flessibilità per i cittadini che desiderano ricevere le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale regionale.

Dettagli sull’Iniziativa: La vaccinazione è disponibile senza necessità di prenotazione, ogni mercoledì, dalle 14:00 alle 16:00, presso l’hub vaccinale di Villa Bombrini, situato in via Muratori a Cornigliano. L’iniziativa è rivolta principalmente a bambini e anziani, categorie maggiormente vulnerabili alle malattie infettive, ma è aperta anche a tutti i cittadini di ogni fascia di età. Durante le stesse ore, sarà possibile vaccinare interi gruppi familiari, inclusi bambini, genitori e nonni.

Vaccini Disponibili: Sono inclusi nel servizio vaccini per l’infanzia (a partire dai 10 mesi), per la fascia d’età scolare e prescolare, nonché per adulti e anziani. L’elenco completo delle vaccinazioni disponibili può essere consultato sul sito ufficiale della Regione Liguria al link del calendario vaccinale. Qui si trovano anche informazioni dettagliate sulla gratuità per le categorie indicate dal Piano Vaccinale della Regione Liguria.

Iniziativa Integrativa per la Vaccinazione Anti-HPV: La vaccinazione anti-HPV (Papillomavirus) continua ad essere disponibile in accesso diretto sempre a Villa Bombrini. Per dettagli su giorni e orari, visita la pagina ufficiale di ASL3 linkvaccini accesso diretto anti-HPV.

Contatti e Maggiori Informazioni: Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 010 849 86 46o inviare un’email a infoigiene@asl3.liguria.it.

Come raggiungere Villa Bombrini Via L. Muratori, 11 r canc Genova Cornigliano

Autobus: AMT – Linee 1 e 3

Treno: Stazione Genova-Cornigliano

Automobile:

Provenendo dal centro: tramite Lungomare Canepa e Via Guido Rossa, svoltando verso monte in Via S. Giovanni d’Acri

Provenendo da levante: da Via Cornigliano

Provenendo dalla vallata di Cornigliano: da Via Renata Bianchi

Parcheggio disponibile in prossimità del centro vaccinale.

