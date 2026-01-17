Uso coltelli arriva solo in certe etnie, il Pd attacca Peracchini e minimizza: stereotipi

“L’uso dei coltelli arriva solo da certe etnie, dice il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Youssef è morto a 18 anni, accoltellato da un compagno di classe.

Eppure il mondo della destra resta sempre molto ordinato: i maghrebini usano i coltelli, i rumeni rubano il rame, le donne dell’Est fanno le badanti.

Un catalogo di stereotipi pronto all’uso, buono per campagne elettorali, quanto per strazianti tragedie.

È lo stesso mondo in cui, anche se sei palesemente inadeguato, puoi arrivare a fare il sindaco”.

Lo ha dichiarato su fb il consigliere regionale Simone D’Angelo (Pd) attaccando il sindaco spezzino del centrodestra Pierluigi Peracchini, che dopo il mortale accoltellamento all’Istituto Einaudi-Chiodo di ieri è stato intervistato su La7 e ha rilasciato tale dichiarazione su una realtà che, purtroppo, è ormai sotto gli occhi di tutti.

Il 18enne Youssef Abanoub, di origini egiziane, è stato colpito a morte in classe con una lama lunga 20 centimetri da un compagno di scuola coetaneo, di origini marocchine, che si sarebbe il coltello da casa, pare per questioni di natura sentimentale per una ragazzina contesa.

E’ stato arrestato dalla Polizia per omicidio e rischia la pesante accusa della premeditazione con l’aggravante dei futili motivi.

“Purtroppo – ha spiegato Peracchini intervistato durante la trasmissione televisiva Otto e Mezzo – c’è una cultura nell’uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile.

E’ un problema che cerchiamo di affrontare ogni giorno in modo molto complicato.

Siamo una città con 20mila stranieri su quasi 100mila abitanti. Tutti lavorano, anche se vengono da mondi diversi.

Ma è chiaro che l’uso dei coltelli arriva solo in certe etnie. Dobbiamo fare molto di più”.