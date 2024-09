UniGe per le Matricole 2024-25 (e non solo)

Agevolazioni e nuovi servizi per gli studenti dell’Università di Genova

L’Università di Genova offre ogni anno alle proprie matricole e a tutta la comunità studentesca diverse agevolazioni per facilitare l’avvio e la prosecuzione del percorso di studi.

Per l’anno accademico 2024/25, UniGe conferma le convenzioni con l’azienda municipalizzata dei trasporti, il Comune di Genova, la rete museale cittadina e numerosi esercizi commerciali. Tra le novità, un servizio di incrocio domanda-offerta di immobili e stanze in locazione.

Abbonamento AMT gratuito

Grazie alla rinnovata collaborazione tra l’Università di Genova, AMT e il Comune di Genova, UniGe offre alle nuove matricole l’abbonamento CityPass AMT elettronico gratuito.

I beneficiari dell’agevolazione sono le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e per il primo anno a un corso di laurea (triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico), a un dottorato, a una scuola di specializzazione (per l’area medica con iscrizione nell’a.a. 2023/24) o a un master.

Questo abbonamento annuale gratuito permette di viaggiare su tutta la rete gestita da AMT, inclusa la rete urbana di Genova (bus, metropolitana, funicolari, ascensori, ferrovia a cremagliera), la rete bus provinciale (compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino), Navebus, Volabus e la ferrovia Genova-Casella, ampliando così il bacino di offerta a tutta l’area metropolitana genovese.

Student Card

Chi si iscrive al primo anno di un corso di laurea, laurea magistrale o dottorato presso l’Università di Genova può richiedere la “Student Card”.

Questa carta dematerializzata, del valore di 10 euro, dà diritto all’accesso gratuito (una volta all’anno per attrazione) alle principali attrazioni turistiche della città di Genova, tra cui:

Salita alle torri della Cattedrale

Museo di Storia Naturale

Museo del Risorgimento

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce

Wolfsoniana

Raccolte Frugone

GAM – Galleria d’Arte Moderna

Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

Museo di Archeologia Ligure

Casa di Colombo

MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana

Visita del Teatro Carlo Felice (su prenotazione)

Visita guidata a scelta (su prenotazione) tra i tour settimanali offerti dal Comune di Genova, come il walking tour del centro storico, la visita alle Botteghe Storiche o ai Palazzi dei Rolli.

Inoltre, esibendo il tesserino dell’Università di Genova, tutti gli studenti, indipendentemente dall’anno di iscrizione, potranno usufruire di sconti presso un elenco di esercizi convenzionati, pubblicato e aggiornato sul sito UniGe.

Cerco alloggio

“Cerco Alloggio” è il nuovo servizio che l’Università di Genova propone agli studenti fuori sede alla ricerca di una soluzione abitativa, così come a chi desidera mettere a disposizione immobili per la locazione.

Questa piattaforma online di incrocio tra domanda e offerta è già attiva per la città di Genova e, dal 2025, sarà estesa anche a Imperia, La Spezia e Savona, gli altri capoluoghi liguri che ospitano campus universitari.

Entro il primo anno di attivazione del servizio, si prevede la disponibilità di oltre 700 posti letto a Genova, tra monolocali, bilocali e camere singole o doppie in appartamenti condivisi. Dal secondo anno, si prevede l’aggiunta di 50 posti letto per ciascuna delle altre province liguri.

Gli alloggi proposti sul portale “Cerco Alloggio” a Genova sono situati a non più di 30 minuti (distanza calcolata con il servizio di trasporto pubblico AMT) da una sede universitaria e sono selezionati con cura per garantire standard elevati di qualità e sicurezza.

“Cerco Alloggio”, già presente in altre città universitarie italiane come Bari, Bergamo, Brescia, Milano e Torino, è gestito da Homa Coop, uno dei principali player italiani nel settore dello student housing.

Per l’avvio del servizio, è previsto un punto di consulenza e assistenza in presenza presso Palazzo Belimbau, in Piazza della Nunziata a Genova.