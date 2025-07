Giovedì 31 la bellezza torna ad essere protagonista al Lido di Genova

Una serata ispirata agli anni’70 per eleggere la nuova Miss Lido 2025. Per il quarto anno consecutivo fa tappa nello stabilimento genovese per eleggere miss Lido 2025. Inoltre, poiché quest’anno il concorso ha richiamato l’attenzione di moltissime ragazze, nella stessa serata verrà eletta anche miss Riviera di levante 2025.

Entrambi i titoli daranno accesso diretto alle prefinali nazionali di Miss Italia, l’evento gestito dalla famiglia Mirigliani dal 1959.

Oltre 40 aspiranti miss sfileranno ai bordi di una Sport Pool allestita come un grande palco sul mare, proprio come avveniva nei favolosi anni ’70 quando il Lido di Genova era il trampolino di lancio di tante celebrità, come Carmen Russo che nel 1975 vinse la fascia di Miss Lido (insieme ad un motorino per andare a scuola in via San Vincenzo).

In quegli anni lo stabilimento più grande d’Europa continuava ad essere frequentato da divi e celebrità dello sport e dello spettacolo: Albert Kart, Claudio Lippi (all’epoca giocatore simbolo della Sampdoria), Wilma Goich ed Edoardo Vianello, Tullio Solenghi e molti altri.

Proprio per celebrare quel periodo, il Lido dedica tutta la serata del 31 luglio agli ’70. Da una parte la sfilata delle miss con musica e dress code a tema, esibizioni con musica anni’70 e lo spettacolo del nuoto artistico, che nelle ultime edizioni ha riscontrato grande successo. Dall’altra la terrazza del Lido, che per l’occasione organizza in contemporanea un Flower Power Party (gradito un accessorio anni ’70).

Madrina della serata sarà Miss Piemonte 2024 Francesca Spinelli. Presentano l’attore e doppiatore Andrea Beltramo ed Elena Pochettino.

“Da quattro anni abbiamo riportato a Genova il concorso di Miss Italia, un evento importante a livello nazionale, che ci ha dato la possibilità di riprendere anche la storica fascia di Miss Lido, vinta in passato da Sofia Loren, Carmen Russo, Sabrina Salerno e molti altri volti noti dello spettacolo” ha affermato Carlo Pittaluga, amministratore unico del Lido di Genova.

“La tappa genovese di Miss Italia si inserisce perfettamente nel percorso che il Lido sta portando avanti da alcuni anni. Proponiamo iniziative che spaziano dagli spettacoli agli eventi per le famiglie fino a manifestazioni sportive con l’obiettivo di tornare ad essere un punto di riferimento per la città, sia d’estate che d’inverno”.

“La tappa genovese di Miss Italia regala sempre molta bellezza: non solo le miss – che quest’anno sono tutte bellissime – ma anche la location, che è davvero meravigliosa.

Negli ultimi anni abbiamo organizzato al Lido di Genova diversi shooting di moda e qui si svolgono anche le sessioni di formazione delle Miss: ogni volta che torniamo al Lido di Genova riviviamo il sogno italiano” ha commentato Mirella Rocca Borrelli, organizzatrice ed esclusivista delle finali di Miss Italia per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.