Una riflessione di fine d’anno. Prof. Becchi: Buon 2026 ai lettori di LN

Quando un anno finisce guardiamo al passato, all’anno che sta per finire e al futuro, all’anno che verrà. Certo, possiamo anche guardare a tutti gli anni già passati, ma questo bilancio complessivo lo possiamo fare sempre e non aspettare l’ultimo dell’anno.

Credo che ciascuno in cuor suo faccia il suo bilancio parziale e si dia la risposta e ogni risposta è diversa perché la vita non ha trattato tutti allo stesso modo.

Io se potessi cancellerei dalla mia vita il 2025, ma è solo l’anno che finisce e non possiamo cancellare ciò che c’è stato in questo anno.

Se, ad esempio, ti è venuta a mancare una persona cara la tristezza resta nonostante la festa. Per altri invece potrebbe essere stato un anno felice e ricco di soddisfazioni.

Quello che voglio dire è che la vita è come una lotteria annuale in cui ad ognuno tocca un numero che potrebbe essere più o meno fortunato o sfortunato. È il caso che decide il numero che ti tocca. Tu puoi farci ben poco. Ti può però restare una speranza.

Ti è andata male quest’anno perché dovrebbe andarti male anche il prossimo? Che cosa ti spinge ad affrontare il nuovo anno?

Il pensiero, che certo potrebbe rivelarsi una illusione, che il prossimo anno il tuo numero potrebbe essere fortunato.

È però proprio questo pensiero che ti aiuta a vivere. È infatti solo alla fine dell’anno prossimo potrai dire come è andata.

La vita riserva sorprese e dunque lasciamoci sorprendere. Buon Anno 2026 ai lettori di Liguria Notizie. Prof. Paolo Becchi