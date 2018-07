Una Passeggiata sotto la luna e le stelle con l’Associazione dei Baixi

Si è svolta per il quinto anno consecutivo, domenica 22 luglio, la passeggiata in notturna lungo la Val Varenna.

Un breve percorso, per altro molto scenografico ha condotto una settantina di partecipanti alla scoperta della bellezza dei monti alle spalle di Pegli.

Un semplice cammino della durata di circa quaranta minuti, ha portato il gruppo dalla chiesa dei Tre Ponti fino alla cascina curata da l’Associazione dei Baixi.

Qui, Francesca e Roger gestiscono la struttura tra agricoltura biologica, birra artigianale ed attività all’aria aperta.

I camminatori, al loro arrivo hanno trovato ottimi cibi realizzati direttamente dai due, coadiuvati dai giovani di Wwoof, organizzazione internazionale che mette in rete le fattorie biologiche ed offre ai volontari di tutto il mondo periodi di soggiorno legati alle attività connesse alla vita rurale in armonia con la natura.

Ad accogliere il gruppo, oltre ai titolari, un multietnico team con ragazzi da Sud Corea, Messico, Spagna, Montenegro e Russia, in un clima di reale “melting pot”. I più piccini si sono divertiti con la proiezione di un cartone animato in mezzo al bosco, mentre gli adulti si sono deliziati al suono della musica irlandese suonata dal vivo, gustando i sapori succulenti dei prodotti a chilometro zero, oppure degustando una birra fruttata creata con luppoli coltivati in valle.

Al ritorno, passeggiata al chiaro di luna nel silenzio dei monti della Val Varenna. Un’occasione unica per scoprire luoghi incantevoli a pochi passi da casa.

Per informazioni: Associazione i Baixi https://associazionedeibaixi.weebly.com, posta elettronica baixigenova@gmail.com, telefono 349 6474708.

WWoof Italia https://www.wwoof.it.

Roberto Polleri