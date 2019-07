Una delegazione dei VVF della Spezia a Sarnano

Una delegazione dei vigili del fuoco della Spezia si è recata, sabato 20 luglio, a Sarnano in provincia di Macerata.

In questo paese i pompieri spezzini hanno operato dal 31 ottobre 2016 al 18 gennaio 2017 in occasione del sisma che colpì Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio.

In questo periodo la società Spezia Calcio si trova in ritiro precampionato proprio a Sarnano.

Alle ore 17.30 prima partita amichevole del ritiro contro la squadra locale.

Prima del fischio d’inizio, insieme alle due squadre schierate a centrocampo, anche i Vigili del Fuoco con la coppa trofeo del campionato “Alta Italia” vinta dalla compagine spezzina Vigili del Fuoco nella storica finale del 16 luglio di 75 anni fa allo stadio Arena di Milano e il sindaco di Sarnano.

Foto di rito e consegna dei gagliardetti del gruppo sportivo VFF La Spezia ai capitani delle due squadre.

La visita dei pompieri spezzini racchiude ed esprime significati umani, sportivi, di solidarietà, di amicizia, di impegno e di sacrificio.

Il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa e ha sentitamente ringraziato, per tramite di Vigili del Fuoco presenti a Sarnano, il Comandante dei pompieri spezzini Leonardo Bruni per la presenza di oggi e per l’opera prestata durante l’evento sismico.