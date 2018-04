Un week end pieno di appuntamenti per il Museo Doria

Quello che si presenta è un weekend ricco di appuntamenti per bambini al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria. Si inizia sabato 14 aprile alle ore 11:15 con ‘Nascondino in fondo al mare!’ un’ attività per bambini dai 3 ai 5 anni, in collaborazione con la Biblioteca internazionale per ragazzi “E. De Amicis”, Maurizio Loi e il Museo di Storia Naturale “G. Doria”.

Usando i propri sensi, i più piccini potranno scoprire animali strani e curiosi che popolano i fondali marini: toccheranno i molluschi e accarezzeranno le conchiglie. Infine, adoperando la loro creatività, i bimbi realizzeranno un lavoretto manuale da portare a casa come ricordo dell’attività svolta. Il costo è di 6 euro a bambino, è richiesta la presenza di un adulto che accompagni ogni bimbo. Il laboratorio si attiva con un numero minimo di 10 bambini partecipanti, per prenotazioni 334 8053212.

Alla sera invece, dalle ore 20:30, il museo ospiterà la “Mimetic Night” a cura di ADM-Associazione Didattica Museale. Un’intera notte da trascorrere tra le sale che ospitano la nuova mostra con animali vivi, per bambini dai 6 ai 12 anni. Spirito di osservazione, prove, e un pizzico di coraggio saranno le doti richieste per non farsi trarre in inganno dalla natura e mettersi alla prova in una entusiasmante caccia al tesoro! I genitori potranno accompagnare i bambini in Museo alle 20:30 del sabato per poi riprenderli la mattina dopo alle 9:30. La notte ha un costo di 50 euro a bambino e comprende il biglietto d’ingresso alla mostra e la colazione della domenica (cena esclusa), con riduzioni per fratelli e gruppi di amici (45euro). Prenotazione obbligatoria al numero 3348053212; l’attività si attiva con un minimo di 10 partecipanti e si chiude con un massimo di 25.

Domenica 15 aprile per il ciclo “Il Museo va in scena”, alle ore 16:30 si svolgerà lo spettacolo “2021: Erminia nello spazio” con la partecipazione di “Mi racconti una storia?” di Michela Silvestri. In questa avventura il saggio Gufo Melchiorre, emerito professore dell’Università di Boscologna, sarà alle prese con la nuova fissa della Pecorella Erminia: diventare astronauta! Lo spettacolo è rivolto a bambini dai 4 ai 9 anni, ha una durata di circa 50′ e un costo di € 7,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria al numero: 3348053212.