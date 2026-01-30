Un successo per la Randonnée del Muretto di Alassio

Alassio. E’ stata un vero successo anche quest’anno la Randonnée del Muretto di Alassio che ha visto al via meno partecipanti delle ultime dizioni a causa delle previsioni metereologiche avverse annunciate. Al via della nona edizione comunque oltre 200 ciclisti provenienti da tutta Italia. Ad organizzare l’evento in maniera Impeccabile la Società ciclistica Ponente Ligure del Presidente Marino Fossati. Molto soddisfattoanche l’infaticabile Roberto Rosa: “E’ stata una grande giornata di sport e di amicizia- spiega Rosa-Ormai il nostro percorso è supercollaudato ed ampiamente apprezzato. I ciclisti pedalano interamente con vista a mare da Alassio a Sanremo sul tracciato della “Classicissima di Primavera”. Fanno il giro di boa ad Ospedaletti e ritornano sulla pista ciclabile fino ad Imperia, poi attraverso la via Aurelia fino a Varigotti. Quindi nuovo giro di boa con ritorno ad Alassio dove passano davanti al Muretto da cui la randonnée prende il nome. Alla fine dopo tanta bellezza li attende un nutrito buffet nell’accogliente atrio del Palaravizza”.Il tempo massimo per compiere il percorso quest’anno era fissato in trediciore e trenta minuti. Sul buon compimento della manifestazione ha espresso soddisfazione anchel’assessora allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – La gara di Alassio – commenta la Zucchinetti- rappresenta per gli appassionati delle randonnée uno degli appuntamenti più attesi dell’anno soprattutto perché consente di pedalare in paesaggi unici e sul percorso della Milano- Sanremo. Ringrazio gli atleti che si sono impegnati sulle nostre strade. Con piacere sosteniamo una manifestazione che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio. L’evento dimostra che ad Alassio sia possibile praticare vari sport tutto l’anno, grazie al clima, ai percorsi ideali ed agli scenari che attraggono non solo cicloamatori, ma anche ciclisti di grande valore come Samuel Quaranta che qui si sta preparando per la stagione agonistica”. La manifestazione ha avutooltreal Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio anche la fattiva collaborazione della società partecipata Gesco. Molti anche i complimenti che sono giunti sia da parte dei partecipanti che dagli esponenti della Ari Audax, organo internazionale sotto la cui egida si svolgono le Randonnée nate in Francia nel 1891 con la Parigi-Brest-Parigi su una distanza di 1200 km che oggi si disputa con cadenza quadriennale, in tre giornate. La prossima edizione sarà nel 2027 e l’ammissione è subordinata al conseguimento di un certo numero di brevetti acquisiti in manifestazioni come “Il Muretto di Alassio” che si tengono ogni domenica sulle strade di tutta Europa sulla distanza di almeno 200 chilometri. La Randonèe è una specialità del ciclismo molto diffusa nei paesi del Nord Europa, ma molto meno in Italia. Spiegarne la storia significherebbe ripercorrere la nascita del ciclismo quando la pratica amatoriale si confondeva con quella agonistica e insieme iniziavano a dettare le regole di un uso sportivo della bicicletta. La storia vuole che il cicloturismo sia nato in Italia, nel 1897, quando, si racconta, un gruppo di ciclisti partì da Roma per raggiungere Napoli, dopo 230 chilometri. Un’impresa considerata allora audace e che non mancò di trovare epigoni coraggiosi in grado di compiere escursioni oltre i 200 km. nello stesso giorno. Ma perché le randonée assumessero l’ufficialità di sport ci vollero regole ferree ed un padre nobile, addirittura il creatore del Tour de France, Henry Desgranges; la randonnée venne definita nelle sue regole proprio dall’Audax Club Parisien, società fondata nel 1904, ma solo nel 1921 nacquero i famosi brevetti. Ogni partecipante si deve considerare in escursione personale; deve, inoltre, rispettare la segnaletica ufficiale, utilizzare mezzi idoneamente equipaggiati, indossare vestiario che lo renda facilmente individuabile anche durante le ore notturne e rispettare il Codice della Strada anche per quanto riguarda gli aspetti legati all’equipaggiamento.

Claudio Almanzi