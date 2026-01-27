Un successo il Convegno in memoria di Monsignor Fiorenzo Gerini

Albenga. Si è concluso il Convegno in memoria “Don Fiorenzo Gerini. Custode della sacra bellezza”, organizzato dal Centro Studi di Storia della Chiesa “Gio. Ambrogio Paneri”. L’evento ha ottenuto un grande successo di pubblico e confermandosi come un’importante occasione di riflessione e approfondimento culturale. L’iniziativa ha permesso di ripercorrere la figura del sacerdote che fu anche come uomo di profonda sensibilità capace di lasciare un segno duraturo nella Diocesi di Albenga-Imperia attraverso i numerosi ed importanti interventi che realizzò per la tutela e la salvaguardia dei beni artistici e storici diocesani. Ricoprì importanti incarichi nel corso della sua lunga carriera. Nel corso della prima giornata si sono susseguiti interventi di professionisti ed esperti che ebbero modo di collaborare col Monsignore durante il suo mandato come economo e direttore dei beni culturali ecclesiastici. “Le testimonianze – commenta Alma Oleari direttrice dell’Archivio Stroido diocesano- hanno messo in luce la sua visione lungimirante, l’attenzione scrupolosa per il patrimonio artistico e archivistico e la capacità di coniugare rigore amministrativo e amore per la bellezza sacra. Accanto ai contributi scientifici, non sono mancati i ricordi personali di chi lo ha conosciuto da vicino: parole cariche di stima e affetto, culminate nell’intervento del nipote, che ha saputo delinearne il profilo umano con particolare tenerezza ed emozione, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e autentico sulla sua personalità”. Molto importanti due eventi svoltisi nell’ambito del convegno: la presentazione di due libri, nati da intuizioni che lo stesso Don Gerini aveva maturato e promosso nel corso della sua attività. Il primo, “Frammenti in legatura. Codici e documenti di reimpiego nell’Archivio storico della Diocesi di Albenga-Imperia” di Francesca Porro, ha offerto un prezioso contributo allo studio dei materiali archivistici e del loro riuso, aprendo nuove prospettive di ricerca. Il secondo volume, “Fragmenta Picta. Alla scoperta degli affreschi medievali della Diocesi di Albenga-Imperia” di Alfonso Sista, ha guidato i presenti in un affascinante viaggio tra le testimonianze pittoriche medievali del territorio, restituendo valore e visibilità a un patrimonio spesso poco conosciuto. “Il pubblico- conclude la Oleari- ha seguito con vivo interesse gli interventi, dimostrando grande sensibilità verso le tematiche storico-artistiche proposte e partecipando attivamente ai momenti di confronto e dialogo che hanno concluso l’iniziativa. Segno evidente di un desiderio diffuso di conoscenza e di riscoperta delle radici culturali e spirituali della diocesi”. Alla fine della due giorni in Seminario il direttivo del Centro Studi “Gio. Ambrogio Paneri” ha espresso piena soddisfazione e orgoglio per la riuscita del convegno. “L’attenzione dimostrata dai partecipanti- ha detto la presidente Roberta Bani- così come l’interesse suscitato dalla rivista “Sacro e Vago Giardinello”, edita dal Centro Studi, rappresentano un incoraggiamento a proseguire con rinnovato entusiasmo nel lavoro di promozione e valorizzazione della cultura diocesana e della sua storia, nel solco dell’eredità lasciata da Don Fiorenzo Gerini, autentico custode della sacra bellezza”.

Claudio Almanzi