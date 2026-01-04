Un Libro più una Commedia: Sabato 10 gennaio ad Apparizione doppio appuntamento con la “genovesità”.

Sabato 10 gennaio, organizzato dalla Pro Loco di Apparizione, presso la locale Società di Mutuo Soccorso, in via Valerio Bocciando 54, avrà luogo un doppio appuntamento con la genovesità, che va sotto l’etichetta generale di “Doppopranso Zeneize”.

Alle 15 sarà presentato il libro “ Olive” di Andrea Pinasco (nella foto), e alle 16 la “Nuova Compagnia dell’Allegria” proporrà una divertentissima pièce dialettale dal titolo: “Varieætè”

Partiamo dal primo appuntamento. Andrea Pinasco è l’apprezzato creatore di kit di elaborazione di svariati modelli di “Vespa”, conosciuto in tutto il mondo, che oggi si occupa della terra, in modo particolare del proprio uliveto in cui ha modo di riflettere su molto aspetti della vita e di quell’attività che tanto ha amato e tanto gli ha dato.

Le “Olive” che incontriamo in questo volume sono pensieri in ordine sparso che l’Autore pubblica da anni su un social. La Vespa e le sue elaborazioni hanno qui uno spazio molto contenuto, ma facendo parte della vita stessa di Andrea Pinasco, non possono non comparire, essendo quasi un mezzo per spostarci con lui attraverso pensieri ed emozioni che riaffiorano in un uliveto affacciato sul mare di Liguria. Nel corso della presentazione di “OLIVE” in Genovese stretto l’autore sarà intervistato da Ivaldo Castellani.

Il secondo appuntamento, alle 16.00, “Varieætè”, si rifà all’avanspettacolo degli anni cinquanta, proponendo i pezzi più esilaranti delle commedie presentate negli oltre trenta anni di attività della “Nuova Compagnia dell’Allegria”, il tutto condotto da un presentatore e perfezionato da un “corpo di ballo”…

Un varietà tutto da vedere e da gustare, in cui si omaggiano fra gli altri due pilastri del teatro di rivista, quali Wanda Osiris ed Erminio Macario.

Un‘idea divertente e innovativa nel panorama dello spettacolo dialettale.

FRANCO RICCIARDI