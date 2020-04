Un drone vigilerà la città di Recco nelle festività pasquali

“Scatta dal 9 aprile, a Pasquetta, il piano messo a punto dal Comune di Recco, in collaborazione con i Comuni di Sori e Camogli, per un’azione congiunta delle Polizie locali a rispetto delle misure restrittive all’emergenza covid-19.

Un drone pilotato dal personale dell’Istituto idrografico della Marina entrerà in azione domenica 12 e lunedì 13 aprile e sorveglierà i cieli delle cittadine del Golfo Paradiso.

Inoltre, ci saranno posti di blocco “a imbuto” della Polizia municipale all’uscita del casello autostradale di Recco.

Saranno attivati controlli sulle 24 ore per la lettura delle targhe che consentiranno una completa mappatura degli eventuali arrivi di autovetture da fuori comune o regione”.

Lo hanno riferito oggi i responsbaili del Comune di Recco.

«Intendiamo usare i velivoli a pilotaggio remoto e le telecamere ̶ hanno spiegato il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega ̶ per controllare aree specifiche oggetto dei divieti di spostamento, per coprire zone più vaste di osservazione del territorio e per consentire ai nostri agenti di intervenire con rapidità dove saranno notati assembramenti. La tecnologia può dare una mano.

La collaborazione degli agenti di Polizia locale dei comuni confinati ci permetterà di mantenere alta l’attenzione sugli spostamenti non autorizzati delle persone.

E’ necessario però che tutti i cittadini facciano la loro parte perché i singoli comportamenti andranno a beneficio di tutti.»

Il primo cittadino di Recco ha poi aggiunto:«Voglio personalmente ringraziare il sindaco di Camogli Francesco Olivari per la proposta di collaborazione, e per l’idea di coordinarci insieme per il controllo del territorio, e il sindaco di Sori Mario Reffo per aver prontamente aderito al progetto.» ABov